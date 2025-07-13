14 Temmuz - 20 Temmuz Yay Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yay, gökyüzünün en hızlı gezegeni Merkür, haftanın sonunda geri harekete geçiyor ve bu, aşk hayatında bazı şaşırtıcı dönüşlerin kapısını aralayabilir. Geçmişte yaşadığın, belki de unuttuğun bir aşk macerası yeniden karşına çıkabilir. Kim bilir, belki de bir zamanlar başlayıp sona erdiğini düşündüğün bir hikaye, tekrar başlayabilir. Ya da belki de geçmişte kalan bir hikaye artık tamamen sona erebilir...

İşte sonu başlangıç ya da bitiş olan bu karmaşık duygulardan arınmak için kalbinin sesini dinlemelisin. Evet, belki klişe gibi gelebilir ama unutma ki kalp, her zaman en doğru yolu gösterir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…