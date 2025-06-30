Temmuz Terazi Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Sağlık açısından bu ayın en önemli teması: duygusal denge ve stres yönetimi. Oğlak dolunayı ailevi sorumlulukları gündeme getirebilir; bu da psikolojik olarak üzerinizde baskı yaratabilir. Mars’ın Başak burcundaki konumu bağışıklık sisteminizin hassas olabileceğini gösteriyor; stres kaynaklı yorgunluklara karşı kendinize zaman ayırmanız çok önemli. Merkür retrosu sırasında zihinsel yorgunluk ve sosyal anksiyete artabilir; bu nedenle zihninizi rahatlatan aktivitelere yönelmeniz faydalı olur.

Merak etmeyin bu ay Venüs sizi şifalandıracak. Her şeye yetecek gücü bulabileceksiniz. Sevdiklerinizin desteğini almayı ihmal etmeyin.