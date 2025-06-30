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Temmuz Terazi Burcu Aylık Para Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
Temmuz 2025, Aylık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü

Temmuz ayında maddi konular ve kariyer yolculuğunun nasıl ilerleyeceğini merak eden Terazi ve yükselen Terazi burçları için ay boyunca para kazanacağınız ve kaybedeceğiniz günleri ele aldık. Peki, aylık para yorumlarına göre Temmuz ayında Terazi ve yükselen Terazi burçlarının ekonomik durumu nasıl olacak?

İşte finansal ve profesyonel hayatına dair ipuçlarıyla aylık para yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Maddi konularda dikkatli hareket etmeniz gereken bir ay. Uranüs’ün 7 Temmuz itibarıyla İkizler burcuna geçişi size yeni kazanç fırsatları sunabilir. Ancak bu fırsatlar ani ve belirsiz olabileceğinden her adımı planlı atmak önemli. 10 Temmuz’daki dolunay ev ve mülk ile ilgili harcamalara işaret edebilir; taşınma, tadilat ya da ailevi bir destek gerekebilir.

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Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü
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