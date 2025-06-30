Temmuz Terazi Burcu Aylık Para Burç Yorumu

Maddi konularda dikkatli hareket etmeniz gereken bir ay. Uranüs’ün 7 Temmuz itibarıyla İkizler burcuna geçişi size yeni kazanç fırsatları sunabilir. Ancak bu fırsatlar ani ve belirsiz olabileceğinden her adımı planlı atmak önemli. 10 Temmuz’daki dolunay ev ve mülk ile ilgili harcamalara işaret edebilir; taşınma, tadilat ya da ailevi bir destek gerekebilir.