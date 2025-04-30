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Mayıs Terazi Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
Mayıs 2025, Aylık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Terazi ve yükselen Terazi burçlarının Mayıs ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Mayıs ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

12 Mayıs’taki Dolunay ile sağlıklı bir yeme-içme düzeni kurabilirsiniz. Sindirim sistemine ve iç organlara dikkat etmek önemli olabilir.

20 Mayıs sonrası Güneş’in İkizler’e geçişiyle birlikte zihinsel yoğunluk artacak ancak fazla düşünce ya da stres fiziksel yorgunluk yaratabilir. Zihinsel rahatlama ve düzenli egzersizler çok önemli olacak. Sağlıklı bir ay olmasını diliyorum.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
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