Mayıs Terazi Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

12 Mayıs’taki Dolunay ile sağlıklı bir yeme-içme düzeni kurabilirsiniz. Sindirim sistemine ve iç organlara dikkat etmek önemli olabilir.

20 Mayıs sonrası Güneş’in İkizler’e geçişiyle birlikte zihinsel yoğunluk artacak ancak fazla düşünce ya da stres fiziksel yorgunluk yaratabilir. Zihinsel rahatlama ve düzenli egzersizler çok önemli olacak. Sağlıklı bir ay olmasını diliyorum.