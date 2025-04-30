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Mayıs Terazi Burcu Aylık Para Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
Mayıs 2025, Aylık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü

Mayıs ayında maddi konular ve kariyer yolculuğunun nasıl ilerleyeceğini merak eden Terazi ve yükselen Terazi burçları için ay boyunca para kazanacağınız ve kaybedeceğiniz günleri ele aldık. Peki, aylık para yorumlarına göre Mayıs ayında Terazi ve yükselen Terazi burçlarının ekonomik durumu nasıl olacak?

İşte finansal ve profesyonel hayatına dair ipuçlarıyla aylık para yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Güneş Boğa’da, yani 1–20 Mayıs arasında finansal meselelerle ilgilenmek zorunda kalabilirsin. Ortak gelirler, borçlar, kredi ya da sigorta gibi konularda netleşmeler olabilir.

17–18 Mayıs’ta Güneş-Uranüs kavuşumu finansal olarak beklenmedik gelişmelere yol açabilir. Yatırımlar, krediler veya birdenbire gelen fırsatlar sizi şaşırtabilir. Bu dönemde birikimlerinizle ilgili yeni kararlar almanız gerekebilir.

25 Mayıs’ta Satürn’ün Koç burcuna geçişi kariyer ve iş hayatında daha fazla sorumluluk almanızı sağlayacak. Çalışma düzeninizi daha sistemli hale getirebilir, önemli iş fırsatları doğabilir.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
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