Mayıs Terazi Burcu Aylık Para Burç Yorumu

Güneş Boğa’da, yani 1–20 Mayıs arasında finansal meselelerle ilgilenmek zorunda kalabilirsin. Ortak gelirler, borçlar, kredi ya da sigorta gibi konularda netleşmeler olabilir.

17–18 Mayıs’ta Güneş-Uranüs kavuşumu finansal olarak beklenmedik gelişmelere yol açabilir. Yatırımlar, krediler veya birdenbire gelen fırsatlar sizi şaşırtabilir. Bu dönemde birikimlerinizle ilgili yeni kararlar almanız gerekebilir.

25 Mayıs’ta Satürn’ün Koç burcuna geçişi kariyer ve iş hayatında daha fazla sorumluluk almanızı sağlayacak. Çalışma düzeninizi daha sistemli hale getirebilir, önemli iş fırsatları doğabilir.