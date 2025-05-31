Haziran Terazi Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Bu ay aşk hayatında derinleşme, duygusal sorgulamalar ve içsel farkındalıklarla ilerleyecek. Venüs’ün Boğa burcundaki konumu, ilişkinizde duygusal güven, sadakat ve tensel bağların öne çıkmasını sağlıyor; özellikle uzun süredir devam eden ilişkilerde bağlılık duygusu güçlenebilir. Ayın ilk yarısında sosyal ve zihinsel açıdan hareketli etkiler altındasınız; flörtöz etkileşimler, kısa seyahatlerde veya eğitim bağlantılı ortamlarda yeni tanışmalar yaşanabilir. O nedenle bu ay bol bol sosyalleşmeye çalışın.