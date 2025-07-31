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Ağustos Terazi Burcu Aylık Para Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
Ağustos 2025, Aylık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Ağustos ayında maddi konular ve kariyer yolculuğunun nasıl ilerleyeceğini merak eden Terazi ve yükselen Terazi burçları için ay boyunca para kazanacağınız ve kaybedeceğiniz günleri ele aldık. Peki, aylık para yorumlarına göre Ağustos ayında Terazi ve yükselen Terazi burçlarının ekonomik durumu nasıl olacak?

İşte finansal ve profesyonel hayatına dair ipuçlarıyla aylık para yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu ayın enerjisi senin için adeta bir festival havasında geçecek. Zira 9 Ağustos'taki Kova Dolunayı, iş hayatını ve yaratıcı projelerini büyük bir sahne ışığı gibi aydınlatıyor. Uzun süredir üzerinde düşündüğün, gece gündüz emek verdiğin bir fikrin sonunda hak ettiği ilgiyi ve takdiri toplayabilir. Belki bir sanat projesi üzerinde mi çalışıyorsun, belki medya sektöründe ya da belki çocuklarla ilgili bir projen üzerinde mi yoğunlaşıyorsun. İşte özellikle bu alanlarda, bu ayda emeklerinin karşılığını alma potansiyelin oldukça yüksek.

Mars'ın burcuna geçişiyle birlikte enerjin de adeta bir roket gibi yükselecek. Artık daha hızlı hareket etmek, kendini daha net ifade etmek isteyeceksin. Kendini durdurma, bu enerjiyi en iyi şekilde kullan. Göreceksin iş hayatında fırsatlar da alkışlar da peşi sıra seni bulacak! Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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