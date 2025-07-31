Ağustos Terazi Burcu Aylık Para Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu ayın enerjisi senin için adeta bir festival havasında geçecek. Zira 9 Ağustos'taki Kova Dolunayı, iş hayatını ve yaratıcı projelerini büyük bir sahne ışığı gibi aydınlatıyor. Uzun süredir üzerinde düşündüğün, gece gündüz emek verdiğin bir fikrin sonunda hak ettiği ilgiyi ve takdiri toplayabilir. Belki bir sanat projesi üzerinde mi çalışıyorsun, belki medya sektöründe ya da belki çocuklarla ilgili bir projen üzerinde mi yoğunlaşıyorsun. İşte özellikle bu alanlarda, bu ayda emeklerinin karşılığını alma potansiyelin oldukça yüksek.

Mars'ın burcuna geçişiyle birlikte enerjin de adeta bir roket gibi yükselecek. Artık daha hızlı hareket etmek, kendini daha net ifade etmek isteyeceksin. Kendini durdurma, bu enerjiyi en iyi şekilde kullan. Göreceksin iş hayatında fırsatlar da alkışlar da peşi sıra seni bulacak! Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…