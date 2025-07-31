Ağustos Terazi Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu ayın enerjisi senin adeta sarıp sarmalıyor! 25 Ağustos'ta Venüs'ün Aslan burcuna geçişiyle, aşk hayatında yeni bir perde açılıyor ve bu seni oldukça heyecanlandırıyor. Eğer kalbin boşsa, sosyal çevrende belki de sürekli göz ardı ettiğin biriyle aniden bir yakınlaşma yaşayabilirsin. Kim bilir, belki de bu kişi, aradığın aşkın ta kendisi olabilir.

Ama eğer zaten bir ilişkin varsa, bu dönemde birlikte sosyalleşmeye ve ortak bir sosyal çevre oluşturmaya özen göstermelisin. Bu, partnerin ve seni daha da birbirinize bağlayacak ve aranızdaki uyumu pekiştirecektir. Hatta, bu uyumunuz çevrenizdekileri kıskandıracak seviyelere ulaşabilir.

Her şeyden önemlisi ise bu ayın enerjisi, aşk ve dostlukla dolu anılar biriktirmen için sana mükemmel bir fırsat sunuyor. Bu uyumun ve aşkın keyfini çıkar, dostlukların sıcaklığını hisset ve bu özel dönemin tadına var. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…