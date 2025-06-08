9 Haziran - 15 Haziran Terazi Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta seninle biraz samimi bir sohbet etmek istiyoruz. Gökyüzünün en parlak yıldızı Venüs ile özgürlüğün ve yeniliklerin gezegeni Uranüs'ün bir araya gelmesi, senin hormon dengenle biraz oynayabilir. Bu durum geçici de olsa, vücudunun verdiği sinyallere kulak vermen ve bedensel farkındalığını bir tık daha artırman gerekebilir.

Ayrıca, bu hafta biraz gerginlik hissedebilirsin. Bu durum bel ve sırt bölgende ağrılara sebep olabilir. Ancak endişelenme, çünkü bu durumun üstesinden gelmek için birkaç önerimiz var. Yoga gibi yumuşak hareketler, bu ağrıları hafifletebilir ve seni rahatlatabilir. Belki de bu hafta, bir yoga dersine katılmak için ideal zaman olabilir. Unutma, kendine iyi bakman ve bedeninin ihtiyaçlarını dinlemen her zaman önemlidir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…