9 Haziran - 15 Haziran Terazi Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta seni neler bekliyor, birlikte bakalım. Gökyüzünün romantik gezegeni Venüs ile değişimi temsil eden Uranüs'ün kavuşumu, seni alışılmışın dışında, belki de hayatının en unutulmaz aşk deneyimine sürükleyebilir. Bu hafta, kalbinde yeni bir aşkın tohumlarını ekebileceğin bir dönem olabilir.

Venüs ve Uranüs'ün bu nadir kavuşumu, sana tutkulu ve bir o kadar da alışılmadık bir bağ kurma fırsatı sunuyor. Belki de hayatına yeni biri girecek ya da mevcut ilişkinde sınırlarını zorlayacak, heyecan dolu bir deneyim yaşayacaksın.

Bu dönemde, hoş tesadüfler ve heyecanlı anlar seni bekliyor olabilir. Bu hafta, hayatın sana sunduğu bu fırsatları değerlendirmek için kendine izin ver. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...