9 Haziran - 15 Haziran Koç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu hafta aşk hayatındaki durum biraz karışık olabilir, bir dizi romantik dönemeçler ve belirsizliklerle dolu bir hafta seni bekliyor. Merkür ve Satürn'ün oluşturduğu kare, iletişimde biraz içine kapanmana neden olabilir, sanki bir kabuğun içine çekilmiş gibi hissedebilirsin. Bu durum, partnerinle aranda duygusal bir mesafe oluşmasına, belki de sanki aranıza bir duvar örülmüş gibi hissetmene sebep olabilir.

Ama unutma ki, bu tür dönemler geçicidir ve sonunda her şey yoluna girecektir. Bu yüzden kendine olan güvenini kaybetmemeli, hislerin dengeye ulaşana dek bu dönemi de en iyi şekilde değerlendirmelisin. Belki de bu sıralar kendini biraz geri çekip yalnızlığınla baş başa kalarak karmaşadan sıyrılabilirsin. Kendi iç dünyanı keşfetmek, belki de bu dönemde ihtiyacın olan şeydir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...