7 Temmuz - 13 Temmuz Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta kariyerindeki hareketlilik, seni köklü değişimlere götürecek gibi! Hafta sonuna doğru burcunda gerçekleşecek olan ilk dördün, adeta bir dönüm noktası olacak senin için. Uzun zamandır kafanda dönen bir değişim planı varsa, işte tam da harekete geçme vakti geldi demektir. Bu süreçte ekip çalışmalarına, iş birliklerine ya da ortaklıklara yönelik fırsatlar ön plana çıkabilir.

Karar verirken mantığını kullanmayı unutma ama aynı zamanda iç sesini de dinlemeyi ihmal etme. Akıl ve kalp ile verilen kararlar sayesinde başarıya güçlü bir adım atacaksın. Kariyerinin seyrini değiştirmeye hazırsın, peki cesurca bambaşka bir yol yürümeye hazır mısın?

Aşk hayatında ise hafta ortasında Oğlak burcunda meydana gelecek olan Dolunay, ilişkilerinde bazı şeyleri netleştirmeni sağlayacak. Ailevi sorumlulukların ya da geleceğe dair planların, aşk yaşamını şekillendirebilir. İlişkilerinde belirsizliklerin sona ereceği bir döneme giriyorsun. İlişkinin yönü netleşebilir ya da bir tamamlanma yaşayabilirsin. Bu süreçte duygusal dalgalanmalar yaşayabilirsin ama aslında bu bir olgunlaşma süreci. Kalbinin pusulası, doğru yolu gösteriyor. Sadece onu dinlemeyi unutma! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…