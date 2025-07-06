7 Temmuz - 13 Temmuz Terazi Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta aşk hayatında büyük bir dönüm noktası yaşayabilirsin! Çarşamba günü Oğlak burcunda meydana gelecek olan Dolunay, ilişkilerinde bazı belirsizlikleri aydınlatmanı sağlayacak. Çünkü bu Dolunay, aşk hayatında bazı şeyleri netleştirmen için sana bir fırsat sunuyor.

Ailevi sorumlulukların ya da geleceğe dair yapmak istediğin planlar, aşk yaşamını belirgin bir şekilde etkileyebilir. Madem bu hafta, ilişkilerinde belirsizliklerin sona ereceği bir döneme giriyorsun; o zaman duygusal dalgalanmalar da yaşayabilirsin. Tabii bu bir olgunlaşma süreci ve aşkta ne istediğini anlayarak gerçek duygulara kapılma fırsatı da olacak.

Kalbinin sesi, sana doğru yolu gösteriyor. Bu sesi dinlemeyi unutma... Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…