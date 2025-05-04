5 Mayıs - 11 Mayıs Terazi Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta Ay'ın güçlü çekimi ile bağışıklık sistemin güçlenebilir. Kendini uzun zamandır hissetmediğin kadar sağlıklı ve güçlü hissedebilirsin. Haliyle bu süreçte enerjin ve motivasyonun da yükselebilir.

Bir yandan da hafta ortasına doğru etkisini gösteren Chiron'dan güç alabilirsin. Sağlığını korumak ve enerjini yüksek tutmak için kendine zaman da ayırmalısın. Uzun süren iyilik hali için ise ruhun ve bedenini saran şifa enerjileri kadar inançlarına da odaklan deriz. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…