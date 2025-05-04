5 Mayıs - 11 Mayıs Koç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu hafta gökyüzü senin için hareketli bir tablo çiziyor. Aynı zamanda Merkür'ün Boğa burcuna geçişi ise özellikle de beslenme alışkanlıklarını gözden geçirme zamanının geldiğini işaret ediyor. Bu aralar sağlığına her zamankinden daha fazla odaklanarak şeker ve un tüketimine dikkat etmen gerekebilir.

Biliyoruz, lezzetli tatlılar ve taze ekmek kokusu kimseyi kayıtsız bırakmıyor ancak bu dönemde biraz daha ölçülü olman doğrudan sağlığına etki edebilir. Sağlık için tamamen hayatından çıkaramasan da biraz mesafe koymak ise iyi bir başlangıç olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…