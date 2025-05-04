5 Mayıs - 11 Mayıs Terazi Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta aşk hayatında nostalji rüzgarları esebilir. Gökyüzünün aşk ve tutku tanrıçası Venüs, yeniden doğuşun gezegeni Plüton arasındaki etkileşim, eski aşkların ve geçmişte kalan duyguların yeniden gün yüzüne çıkmasına yol açabilir.

Eski bir aşkın ya da tamamlanmamış bir ilişkinin hatıraları, bir anda ruhunu sarabilir... Bu durum, kalbinde ve zihninde bazı kararsızlıkların oluşmasına neden olabilir. Geçmişle gelecek arasında bir köprü kurarken, duygusal bir labirente girebilirsin. Ancak unutma, bu durum aslında seni eski hatalarından ders çıkararak yeni bir yolculuğa çıkmaya da teşvik edebilir. Belki de geçmişteki hatalarınla yüzleşerek, onları tekrarlamamak için önüne bakmalısın. Acaba, geçmişte kalan aşk, geleceğini ele geçirebilecek mi? Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…