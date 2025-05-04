5 Mayıs - 11 Mayıs Koç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu hafta aşk hayatında büyük bir dönüşüm seni bekliyor. Venüs'ü, dönüşümün gezegeni Plüton ile kurduğu uyumlu ilişki, aşk hayatında alışılmışın dışına çıkmanı ve yoğun, belki de biraz takıntılı bir sürece adım atmanı sağlayabilir.

Bu süreçte duygularını nasıl yöneteceğin ise tamamen sana bağlı. Eğer duygularını doğru bir şekilde yönetmeyi başarabilirsen, ilişkilerinde derin bir anlam ve güç kazanabilirsin. Bu, aşk hayatında yeni bir başlangıç, yeni bir dönem olabilir. Ancak, duygularını kontrol etmekte zorlanırsan, yükselen sesler ilişkinin sonunu getirebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…