4 Ağustos - 10 Ağustos Terazi Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta yıldızlar, sinir sistemin ve böbreklerinin biraz daha hassas olabileceğini söylüyor. Belki de yoğun düşünme süreçlerin, bu hassasiyeti tetikliyor olabilir. Aklının labirentlerinde kaybolup gittiğin bu dönemlerde, kendini biraz yorgun hissediyor olabilirsin.

Peki bu aralar sana ne mi iyi gelir? Hemen söyleyelim, bol su tüketimi ve aşırı tuzlu yiyeceklerden uzak durmak. Tuz, vücudunda su tutulmasına neden olabilir ve bu da böbreklerini olumsuz etkileyebilir. Akşam saatlerinde ise, kendini rahatlatmak için meditasyon yapmayı dene. Belki biraz hafif, rahatlatıcı müzik eşliğinde... Bu, hem sinir sistemini yatıştırır, hem de zihnini boşaltmana yardımcı olur. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…