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4 Ağustos - 10 Ağustos Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
4 - 10 Ağustos 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 4 Ağustos - 10 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 4 Ağustos - 10 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Merkür'ün güçlü enerjisi, sosyal çevreni ve geleceğe yönelik planlarını biraz karıştıracak gibi. Eski dostlarını yeniden hayatına dahil etmek üzere bir döneme giriyorsun ama dikkatli olmalısın, kiminle bu yolculuğa devam edeceğine özenle karar vermelisin. Takım çalışmalarında ise iletişim kazalarına karşı uyanık olman gerekecek.

Ayrıca, Güneş ile Jüpiter karesi, hayallerini ve beklentilerini abartmaman konusunda sana bir uyarı gönderiyor. Hayal kırıklığına uğramamak için sakin kalmalı ve stratejik düşünmelisin. Tabii adımlarını net ve kendinen emim atman da önemli.

Gelelim aşka... Kova Dolunayı'nın aşk evinde parladığını görüyoruz. Bu, flört ettiğin kişiyle ilişkinin ciddiye dönüşebileceği ya da bir kararsızlık döneminin sona erebileceği anlamına gelebilir.  Aynı zamanda Ay ile Venüs üçgeni de ilişkilerde içtenliği ve samimiyeti artırarak seni destekleyebilir. Uzun süredir bir adım atmayı beklediğin kişi, cesaretini toplayıp sana doğru gelebilir. Gönlün yavaş yavaş şifalanmaya başlıyor. Belki de geçmişin izlerini tamamen unutturacak tutkulu ve tatlı bir yakınlaşma seni bekliyor. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Terazi burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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