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4 Ağustos - 10 Ağustos Koç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
4 - 10 Ağustos 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Koç ve yükselen Koç burçları 4 Ağustos - 10 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 4 Ağustos - 10 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta senin için birçok yeniliği beraberinde getiriyor. Merkür'ün Aslan burcundaki hareketi, yaratıcı yeteneklerini yeniden yapılandırma ve kariyerinde geçmişten gelen fırsatları değerlendirme zamanının geldiğini müjdeliyor. Yarım kalmış projeler, fikirler ve hayallerin yeniden gün yüzüne çıkabilir, bu da senin için yeni bir başlangıcı ifade ediyor. Tam da bu noktada, Güneş ile Jüpiter karesinin etkisiyle, aşırı öz güvenle hareket etmek ve büyük adımlar atmak cazip görünebilir. Ancak dikkatli olmalısın, çünkü bu tür riskli kararlar seni zor durumda bırakabilir.

Hafta ortasında Kova Dolunayı, sosyal çevren ve iş bağlantılarıyla ilgili önemli bir farkındalık getiriyor. Kimlerle ilerlemek istediğini, kimlerle yollarını ayırman gerektiğini daha net bir şekilde göreceksin. Dijital platformlar, grup projeleri ve topluluklara hitap eden işler bu hafta senin için parlak bir ışık olabilir.

Aşk hayatında ise Ay ile Venüs üçgeni, haftaya sıcak, içten ve romantik bir başlangıç yapmanı sağlıyor. Eski bir flört ya da platonik bir dostun yeniden hayatına girebilir. Bu dönem, seni eski bir aşkla tekrar buluşturabilir, ancak bu kez ilişkiyi kalıcı hale getirmek tamamen senin elinde. Bu hafta, hem kariyerinde hem de aşk hayatında geçmişten gelen fırsatları değerlendirme ve yeni başlangıçlar yapma fırsatı bulabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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