4 Ağustos - 10 Ağustos Terazi Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta gökyüzünde Kova Dolunayı'nın aşk evinde parıldadığını görüyoruz. Bu, romantik hayatında yeni bir döneme işaret edebilir. Belki de flört ettiğin kişiyle olan ilişkin ciddi bir boyut kazanabilir ya da belki de kararsızlık dönemi sona erer ve kalbindeki sorular yanıtını bulur.

Bununla birlikte, Ay ile Venüs arasındaki üçgen de ilişkilerde içtenliği ve samimiyeti artırmada sana yardımcı olabilir. Bu etkileşim, sevgi dolu bir atmosfer yaratarak, ilişkilerini daha derin ve anlamlı bir seviyeye taşıyabilir.

Uzun süredir bir adım atmayı beklediğin kişi, belki de bu hafta cesaretini toplayıp sana doğru gelebilir. Belki de kalbin yavaş yavaş şifalanmaya başlar ve geçmişin izlerini siler. Belki de seni bekleyen, tutkulu ve tatlı bir yakınlaşma vardır. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…