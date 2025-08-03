onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
Koç Burcu
4 Ağustos - 10 Ağustos Koç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
4 - 10 Ağustos 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koç ve yükselen Koç burçlarının aşkla imtihanını ve 4 Ağustos - 10 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 4 Ağustos - 10 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu haftalık aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta senin için aşk rüzgarları estiren Ay ile Venüs'ün romantik üçgeni, haftaya sıcacık ve duygusal bir başlangıç yapmanı sağlıyor. Bu hafta, kalbinde yeri olan ancak bir türlü bir araya gelememiş olduğun eski bir flört ya da belki de platonik olarak sevdiğin bir dostun, hayatına yeniden girebilir.

Bu dönem, eski bir aşkla tekrar buluşma fırsatı da sunuyor. Ancak unutma, bu kez ilişkinin kalıcı olup olmaması tamamen senin elinde. Bu ilişkiyi sürdürmeye karar verirsen, belki de hayatının aşkını bulmuş olabilirsin. Görünen o ki bu dönemde geçmişten gelen fırsatları değerlendirme ve yeni başlangıçlar yapma şansın olacak. Bakalım, sen kendine nasıl bir yol çizeceksin! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Koç Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Koç Burcu Yorumu

Aylık Koç Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Koç Burcu Yorumu

Yıllık Koç Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Koç Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bu Hafta Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

Koç burcu için sağlık açısından nasıl bir hafta olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın