4 Ağustos - 10 Ağustos Koç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu hafta senin için aşk rüzgarları estiren Ay ile Venüs'ün romantik üçgeni, haftaya sıcacık ve duygusal bir başlangıç yapmanı sağlıyor. Bu hafta, kalbinde yeri olan ancak bir türlü bir araya gelememiş olduğun eski bir flört ya da belki de platonik olarak sevdiğin bir dostun, hayatına yeniden girebilir.

Bu dönem, eski bir aşkla tekrar buluşma fırsatı da sunuyor. Ancak unutma, bu kez ilişkinin kalıcı olup olmaması tamamen senin elinde. Bu ilişkiyi sürdürmeye karar verirsen, belki de hayatının aşkını bulmuş olabilirsin. Görünen o ki bu dönemde geçmişten gelen fırsatları değerlendirme ve yeni başlangıçlar yapma şansın olacak. Bakalım, sen kendine nasıl bir yol çizeceksin! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…