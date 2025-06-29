30 Haziran - 6 Temmuz Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta senin için oldukça hareketli ve dolu dolu geçecek gibi görünüyor. Astrolojik etkiler, iş hayatında ve ortaklık konularında seni önemli ve belirleyici kararlar almaya yönlendirebilir. Özellikle İkizler burcuna geçen Venüs'ün etkisinin yoğun olduğu bu dönemde, ilişkilerinde dengeyi korumak ve uyum sağlamak senin için hayati önem taşıyacak.

Bir yandan da yeni iş fırsatları ya da heyecan verici projeler kapını çalabilir. Bu noktada, çevrendeki kişilerle olan iletişimine ekstra özen göstermek, başarıya giden yolda seni bir adım öne taşıyabilir.

Aşk hayatında ise iletişim ön planda olacak. Sohbetler ve paylaşımlar, ilişkine tazelik ve canlılık katacak. Yeni tanışmalar için bu dönem oldukça şanslı geçebilir; sosyal çevrenin genişlemesi de an meselesi. Var olan ilişkilerde ise anlayış ve hoşgörünün artacağı bir döneme giriyorsun. Bu dönemde, sevgilinle veya eşinle olan bağın daha da güçlenecek ve birbirinizi daha iyi anlama fırsatı bulacaksınız. Unutma, her zaman olduğu gibi bu hafta boyunca da yıldızlar seninle! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…