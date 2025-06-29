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30 Haziran - 6 Temmuz Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
30 Haziran 2025 - 6 Temmuz 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 30 Haziran - 6 Temmuz haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 30 Haziran - 6 Temmuz haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta senin için oldukça hareketli ve dolu dolu geçecek gibi görünüyor. Astrolojik etkiler, iş hayatında ve ortaklık konularında seni önemli ve belirleyici kararlar almaya yönlendirebilir. Özellikle İkizler burcuna geçen Venüs'ün etkisinin yoğun olduğu bu dönemde, ilişkilerinde dengeyi korumak ve uyum sağlamak senin için hayati önem taşıyacak.

Bir yandan da yeni iş fırsatları ya da heyecan verici projeler kapını çalabilir. Bu noktada, çevrendeki kişilerle olan iletişimine ekstra özen göstermek, başarıya giden yolda seni bir adım öne taşıyabilir.

Aşk hayatında ise iletişim ön planda olacak. Sohbetler ve paylaşımlar, ilişkine tazelik ve canlılık katacak. Yeni tanışmalar için bu dönem oldukça şanslı geçebilir; sosyal çevrenin genişlemesi de an meselesi. Var olan ilişkilerde ise anlayış ve hoşgörünün artacağı bir döneme giriyorsun. Bu dönemde, sevgilinle veya eşinle olan bağın daha da güçlenecek ve birbirinizi daha iyi anlama fırsatı bulacaksınız. Unutma, her zaman olduğu gibi bu hafta boyunca da yıldızlar seninle! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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