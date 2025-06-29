30 Haziran - 6 Temmuz Koç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu hafta senin için iş dünyasında düzen kurma ve belirsizlikleri giderme fırsatına dönüşebilir! Zira, haftanın ilk günlerinde Ay'ın Başak burcundaki etkisi seni detaylara yönlendiriyor. Ertelenmiş işlerin mi var? İşte, şimdi onları yoluna koymak için mükemmel bir zaman.

Hafta ortasında ise İkizler burcuna geçen Venüs'ün etkisiyle iş ortaklıkları, sözleşmeler ve ekip içi dengeler ön plana çıkıyor. Herkesin niyetini tartmak ve ona göre karar vermek sana daha fazla yarar sağlayabilir. Unutma, herkesin sesine kulak verip düşünceleri analiz ederek en iyi yolu bulabilir ve iş hayatında daha sağlam adımlar atabilirsin.

Aşk hayatında ise Neptün'ün geri gidişinin etkisiyle içinde bir duraksama hissedebilirsin. Kalbini karıştıran eski bir hikaye yeniden su yüzüne çıkabilir. Bu durum, geçmişi sorgulamak ya da belki de bir hayali gözden geçirmek için uygun bir zaman olabilir. Öte yandan bugünlerde yeni biriyle tanıştıysan, hemen kaptırma kendini... Çünkü bu hafta hislerin biraz bulanık olabilir. Duygularının netleşmesi için kendine biraz zaman tanı. Unutma, aşkta acele etmek yerine, her şeyin doğru zamanında gerçekleşmesine izin vermek daha sağlıklı olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…