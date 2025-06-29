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30 Haziran - 6 Temmuz Terazi Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
30 Haziran 2025 - 6 Temmuz 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Terazi ve yükselen Terazi burçlarının aşkla imtihanını ve 30 Haziran - 6 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 30 Haziran - 6 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta romantizm rüzgarları esecek... Aynı anda, iletişim konusunda da bir o kadar şanslı olackasın. Sohbetler, paylaşımlar ve derin konuşmalar, bu hafta senin ve partnerin arasında bir köprü oluşturacak. Bu köprü, ilişkinize yeni bir soluk, tazelik ve canlılık katacak.

Yalnız mısın? Endişelenme, çünkü yıldızlar senin için yeni tanışmalara işaret ediyor. Bu dönem, yeni insanlarla tanışmak ve sosyal çevreni genişletmek için oldukça uygun. Kim bilir, belki de hayatının aşkıyla bu hafta karşılaşacaksın!

Öte yandan eğer zaten bir ilişkin varsa, bu hafta anlayış ve hoşgörü konusunda bir artış yaşayabilirsin. İlişkinin temel taşlarından olan bu iki özellik, bu dönemde daha da önem kazanıyor. Sevgilinle veya eşinle olan bağın daha da güçlenecek, birbirinizi daha iyi anlama ve daha derin bir bağ kurma fırsatı bulacaksın. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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