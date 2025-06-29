30 Haziran - 6 Temmuz Koç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu hafta seni biraz karmaşık bir dönem bekliyor. Neptün'ün geri hareketi, iç dünyanda bir duraksama, bir belirsizlik yaratabilir. Hissettiğin bu duraksama, kalbini bir dönem karıştıran eski bir aşk hikayesinin yeniden su yüzüne çıkmasına neden olabilir.

Bir zamanlar hayatında önemli bir yer tutan, belki de hâla unutamadığın bu eski hikaye, tekrar gündemine oturabilir. Bu durum, geçmişe dair sorgulamalar yapmanı tetikleyebilir. Belki de yaşadığın aşkı, o dönemdeki hislerini, kararlarını gözden geçirme fırsatı bulabilirsin.

Öte yandan, yeni bir aşka yelken açtıysan, Neptün'ün bu etkisi altında hemen kendini kaptırmamanı öneririz. Çünkü bu hafta hislerin biraz karışık, biraz bulanık olabilir. Bu dönemde duygularınla hareket etmek yerine, bir adım geri çekilip durumu daha geniş bir perspektiften değerlendirmen daha sağlıklı olabilir. Duygularının netleşmesi için kendine biraz zaman tanı. Unutma, aşkta acele etmek yerine, her şeyin doğru zamanında gerçekleşmesine izin vermek genellikle daha iyi sonuçlar doğurur. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…