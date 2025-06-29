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30 Haziran - 6 Temmuz Koç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
30 Haziran 2025 - 6 Temmuz 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koç ve yükselen Koç burçlarının aşkla imtihanını ve 30 Haziran - 6 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 30 Haziran - 6 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta seni biraz karmaşık bir dönem bekliyor. Neptün'ün geri hareketi, iç dünyanda bir duraksama, bir belirsizlik yaratabilir. Hissettiğin bu duraksama, kalbini bir dönem karıştıran eski bir aşk hikayesinin yeniden su yüzüne çıkmasına neden olabilir.

Bir zamanlar hayatında önemli bir yer tutan, belki de hâla unutamadığın bu eski hikaye, tekrar gündemine oturabilir. Bu durum, geçmişe dair sorgulamalar yapmanı tetikleyebilir. Belki de yaşadığın aşkı, o dönemdeki hislerini, kararlarını gözden geçirme fırsatı bulabilirsin.

Öte yandan, yeni bir aşka yelken açtıysan, Neptün'ün bu etkisi altında hemen kendini kaptırmamanı öneririz. Çünkü bu hafta hislerin biraz karışık, biraz bulanık olabilir. Bu dönemde duygularınla hareket etmek yerine, bir adım geri çekilip durumu daha geniş bir perspektiften değerlendirmen daha sağlıklı olabilir. Duygularının netleşmesi için kendine biraz zaman tanı. Unutma, aşkta acele etmek yerine, her şeyin doğru zamanında gerçekleşmesine izin vermek genellikle daha iyi sonuçlar doğurur. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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