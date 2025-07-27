28 Temmuz - 3 Ağustos Terazi Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta başkalarının ihtiyaçlarına öylesine odaklanabilirsin ki, kendini ihmal etme riskiyle karşı karşıya kalabilirsin. Biliyoruz, senin empatik yapın başkalarının acılarını adeta kendi bedeninde hissetmene neden oluyor. Ancak bu hafta, bu durum enerjini ciddi anlamda tüketebilir.

Enerjini korumak için ise sana küçük bir tavsiyemiz var: Kendini bir çiçek gibi düşün. Eğer çiçeğe su verilmezse, o çiçek ne kadar güzel olursa olsun, ne kadar güzel kokular yayarsa yaysın, sonunda solup gider. İşte sen de kendine iyi bakmazsan, başkalarına yardım etme yeteneğin azalabilir. Kendine iyi bak ki, başkalarına da iyi gelebilecek enerjiyi topla. Önce 'ben' dediğinde şifa bulduğunu da açıkça göreceksin! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…