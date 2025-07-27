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28 Temmuz - 3 Ağustos Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
28 Temmuz 2025 - 3 Ağustos 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 28 Temmuz - 3 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 28 Temmuz - 3 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Venüs ile Chiron arasındaki uyumlu açı, bu hafta senin için özellikle iş hayatında bazı değişikliklere işaret ediyor. Ortaklık gerektiren işlerde ve ekip çalışmalarında, liderlik etmen gereken durumlarla karşılaşabilirsin. Ancak bu liderlik, sert ve otoriter bir şekilde değil, tam aksine şefkatli ve anlayışlı bir liderlik olacak. Belli ki her zamanki gibi uyumu sağlayan taraf olmaktan ziyade, uyumu yaratan tarafta yer alacaksın.

Haftanın ikinci yarısında ise Merkür ile Uranüs karesi, ani fikir değişikliklerine ve değişen gündemlere işaret ediyor. İşler bir anda değişse de zekan ve çözüm odaklı yaklaşımın sayesinde, sular çokça dalgalanmadan durulacaktır. Biliyoruz ki sen karşına çıkan her türlü düğümü çözmeyi başaracaksın, yeter ki kararlı duruşunu bozma! 

Aşk hayatında ise bu hafta daha duygusal bir dönem seni bekliyor. Kendini daha derinden ifade etmek isteyecek, partnerinle olan bağını daha ruhsal bir seviyeye taşıma arzusu içinde olacaksın. Eğer henüz bekarsan, bu hafta sürpriz bir tanışma hiç beklemediğin bir şekilde kalbine dokunabilir. Hayatına değer katabilir ve seninle aynı frekansta olan biriyle göz göze gelmek artık an meselesi olabilir! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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