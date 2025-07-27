28 Temmuz - 3 Ağustos Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, Venüs ile Chiron arasındaki uyumlu açı, bu hafta senin için özellikle iş hayatında bazı değişikliklere işaret ediyor. Ortaklık gerektiren işlerde ve ekip çalışmalarında, liderlik etmen gereken durumlarla karşılaşabilirsin. Ancak bu liderlik, sert ve otoriter bir şekilde değil, tam aksine şefkatli ve anlayışlı bir liderlik olacak. Belli ki her zamanki gibi uyumu sağlayan taraf olmaktan ziyade, uyumu yaratan tarafta yer alacaksın.

Haftanın ikinci yarısında ise Merkür ile Uranüs karesi, ani fikir değişikliklerine ve değişen gündemlere işaret ediyor. İşler bir anda değişse de zekan ve çözüm odaklı yaklaşımın sayesinde, sular çokça dalgalanmadan durulacaktır. Biliyoruz ki sen karşına çıkan her türlü düğümü çözmeyi başaracaksın, yeter ki kararlı duruşunu bozma!

Aşk hayatında ise bu hafta daha duygusal bir dönem seni bekliyor. Kendini daha derinden ifade etmek isteyecek, partnerinle olan bağını daha ruhsal bir seviyeye taşıma arzusu içinde olacaksın. Eğer henüz bekarsan, bu hafta sürpriz bir tanışma hiç beklemediğin bir şekilde kalbine dokunabilir. Hayatına değer katabilir ve seninle aynı frekansta olan biriyle göz göze gelmek artık an meselesi olabilir! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…