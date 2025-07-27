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28 Temmuz - 3 Ağustos Terazi Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
28 Temmuz 2025 - 3 Ağustos 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Terazi ve yükselen Terazi burçlarının aşkla imtihanını ve 28 Temmuz - 3 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 28 Temmuz - 3 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta Venüs'ün yaralı savaşçı Chiron ile oluşturduğu uyumlu açı, hayatının belli başlı alanlarında bazı değişikliklerin habercisi olabilir. Bu değişikliklerin sana yeni bir bakış açısı kazandıracağına emin olabilirsin.

Özellikle aşk hayatında daha duygusal bir döneme giriş yapıyorsun. Bu hafta, duygularını daha derin bir şekilde ifade etme ihtiyacı hissedeceksin. Partnerinle olan ilişkinde daha ruhsal bir seviyeye ulaşmayı arzulayacak ve bu da ilişkinizi daha da güçlendirecek. Bu dönemde, duygusal açıdan daha derin bir bağlantı kurmak ve daha samimi bir ilişki oluşturmak için mükemmel bir zaman.

Eğer bekarsan, bu hafta sürpriz bir tanışma seni bekliyor olabilir. Beklenmedik bir anda, kalbini çalacak biriyle karşılaşabilirsin. Bu kişi, hayatına yeni bir renk katabilir ve seninle aynı enerjiyi paylaşabilir. Gözlerin, aynı frekansta olduğun bu kişiyle buluşmak için sabırsızlanabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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