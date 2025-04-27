28 Nisan - 4 Mayıs Terazi Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta gizemli ve güçlü Plüton'un Kova burcundaki geri hareketi sırasında, iş yaşamında yeni bir dönem başlayabilir. Bu dönemde, profesyonel hayatında daha belirgin ve aktif bir rol üstlenme fırsatı da kapını çalabilir. Hatta arkadaşlarının beklenmedik iş teklifleri ile karşılaşabilirsin. Böylece güvendiğin dostlarınla yeni iş birlikleri ve ortaklıklar kurabilirsin. İşte bu dönemde, insanları bir araya getiren ve birleştiren bir lider olma potansiyeline sahip olacaksın.

Fakat, bu hafta Plüton'un enerjisinin etkisi altında, güven konusunda daha dikkatli olman gerektiğini hatırlatmak isteriz. Plüton'un etkisi, güven konusunda dengeyi biraz bozabilir ve kendini koruma içgüdünü artırabilir. Bu durumda, kimseye tam anlamıyla güvenmek yerine, daha dikkatli ve tedbirli olmayı tercih edebilirsin. Önceden hiç düşünmediğin önlemler alabilir, kendini güvende hissetmek için ekstra çabalar gösterebilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…