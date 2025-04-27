28 Nisan - 4 Mayıs Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta gizemli ve güçlü Plüton'un Kova burcundaki geri hareketi ile iş hayatında yeni bir sayfa açmaya hazır olmalısın. Bu etki altında, kariyerinde daha etkin ve belirgin bir rol üstlenmeye hazırsın. Bu süreçte, arkadaş çevrenden beklenmedik iş teklifleri alabilir, yeni iş birlikleri ve ortaklıklar kurabilirsin. İşte bu noktada, herkesi bir araya getiren, birleştirici bir güç haline geleceksin.

Ancak, bu hafta Plüton'un enerjisiyle birlikte güven konusunda dikkatli olman gerekebilir. Zira Plüton'un etkisiyle, güven konusunda dengen biraz şaşabilir. Kendini koruma içgüdün artabilir. Bu durumda kimseye tam anlamıyla güvenmeden ilerlemeyi tercih edebilirsin. Daha önce aklına gelmeyen önlemler alabilir, kendini güvence altına almak için ekstra çaba sarf edebilirsin.

Elbette, aşk hayatını da unutmadık. Venüs ve Plüton'un karesi, duygusal yaşamını yoğunlaştıracak. Bu etki altında, aşk hayatında manipülasyonlara karşı dikkatli olman gerekebilir. Tam da bu noktada duygusal ilişkilerinde karşındaki kişinin niyetlerini iyi okumalısın. Tabii bir de kendini korumayı unutmamalısın. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...