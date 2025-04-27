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28 Nisan - 4 Mayıs Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
Invalid Date, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 28 Nisan - 4 Mayıs haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 28 Nisan - 4 Mayıs haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta gizemli ve güçlü Plüton'un Kova burcundaki geri hareketi ile iş hayatında yeni bir sayfa açmaya hazır olmalısın. Bu etki altında, kariyerinde daha etkin ve belirgin bir rol üstlenmeye hazırsın. Bu süreçte, arkadaş çevrenden beklenmedik iş teklifleri alabilir, yeni iş birlikleri ve ortaklıklar kurabilirsin. İşte bu noktada, herkesi bir araya getiren, birleştirici bir güç haline geleceksin.

Ancak, bu hafta Plüton'un enerjisiyle birlikte güven konusunda dikkatli olman gerekebilir. Zira Plüton'un etkisiyle, güven konusunda dengen biraz şaşabilir. Kendini koruma içgüdün artabilir. Bu durumda kimseye tam anlamıyla güvenmeden ilerlemeyi tercih edebilirsin. Daha önce aklına gelmeyen önlemler alabilir, kendini güvence altına almak için ekstra çaba sarf edebilirsin.

Elbette, aşk hayatını da unutmadık. Venüs ve Plüton'un karesi, duygusal yaşamını yoğunlaştıracak. Bu etki altında, aşk hayatında manipülasyonlara karşı dikkatli olman gerekebilir. Tam da bu noktada duygusal ilişkilerinde karşındaki kişinin niyetlerini iyi okumalısın. Tabii bir de kendini korumayı unutmamalısın. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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