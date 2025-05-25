26 Mayıs - 1 Haziran Terazi Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta İkizler burcunda meydana gelen Yeni Ay, enerjisiyle seni bir yenilenme sürecine sokuyor. Ancak bu seferki yenilenme, göz alıcı bir elbise ya da yeni bir saç modeli değil, çok daha derinlerde, sinir sisteminin gizli köşelerinde gerçekleşiyor.

Yani, bu hafta kendini biraz farklı hissetmeye başlarsan şaşırma. Belki de biraz daha hassas, biraz daha duygusal olabilirsin. Bu, Yeni Ay'ın enerjisinin seni derinden etkilemesinden kaynaklanıyor. Bu enerji, sinir sistemini temizlemeye, yenilemeye ve daha güçlü hale getirmeye yardımcı olacaktır. Haliyle kronik ağrılar ve stresten de kurtulabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…