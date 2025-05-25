26 Mayıs - 1 Haziran Koç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu hafta oldukça enerjik bir döneme başlıyorsun. Mars'ın burcuna yaklaşmasıyla birlikte, bedenin adeta bir enerji deposuna dönüşüyor. Bu durum, senin için bir yandan olumlu etkiler yaratabilirken, diğer yandan uykusuzluk sorunlarına yol açabilir.

Tabii Mars, bir yandan da enerji seviyenin artmasına neden olacaktır. Bu durum, hayatının her alanında kendini daha dinamik, daha enerjik hissetmene yardımcı olacak. İşte bu ikilem yüzünden, bu ara uykusuzluğu da yorgunluğu da hissetmeyebilir ve kendini fazlaca yorabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…