26 Mayıs - 1 Haziran Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, heyecanla beklediğin hafta sonunda geldi! Bu haftadan itibaren, kariyerini bir kenara bırakıp eğitim hayatına odaklanman gereken bir dönem seni bekliyor. Merakını ve öğrenme arzunu tetikleyen İkizler burcunda meydana gelen Yeni Ay'ın enerjisiyle belki de uzun zamandır aklında olan bir kursa kaydolmak ya da yeni bir hedefler belirlemek isteyebilirsin.

Bu sayede gizli kalan ya da yeterince üzerine eğilmediğin yeteneklerini keşfedebilirsin. Öte yandan hayatını daha dolu ve anlamlı hale getirecek bir dizi deneyim de elede bilirsin. Böylece eğitim hayatın kadar iş hayatında da öne çıkabilir, daha olgun ve mantıklı kararlara gücüne güç katabilirsin.

Aşk hayatında ise, henüz haftanın tam da başında Merkür ve Neptün'ün oluşturduğu altmışlık, duygusal anlamda bir dönüm noktası olabilir. Romantik bir konuşma, belki de uzun zamandır içinde sakladığın duygularını daha net bir şekilde anlamanı sağlayabilir. Bu hafta, kalbinin sesini dinlemek ve duygularını ifade etmek için mükemmel bir zaman olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…