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26 Mayıs - 1 Haziran Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
26 Mayıs 2025 - 1 Haziran 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 26 Mayıs - 1 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 26 Mayıs - 1 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, heyecanla beklediğin hafta sonunda geldi! Bu haftadan itibaren, kariyerini bir kenara bırakıp eğitim hayatına odaklanman gereken bir dönem seni bekliyor. Merakını ve öğrenme arzunu tetikleyen İkizler burcunda meydana gelen Yeni Ay'ın enerjisiyle belki de uzun zamandır aklında olan bir kursa kaydolmak ya da yeni bir hedefler belirlemek isteyebilirsin.

Bu sayede gizli kalan ya da yeterince üzerine eğilmediğin yeteneklerini keşfedebilirsin. Öte yandan hayatını daha dolu ve anlamlı hale getirecek bir dizi deneyim de elede bilirsin. Böylece eğitim hayatın kadar iş hayatında da öne çıkabilir, daha olgun ve mantıklı kararlara gücüne güç katabilirsin. 

Aşk hayatında ise, henüz haftanın tam da başında Merkür ve Neptün'ün oluşturduğu altmışlık, duygusal anlamda bir dönüm noktası olabilir. Romantik bir konuşma, belki de uzun zamandır içinde sakladığın duygularını daha net bir şekilde anlamanı sağlayabilir. Bu hafta, kalbinin sesini dinlemek ve duygularını ifade etmek için mükemmel bir zaman olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Terazi burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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