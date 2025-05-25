26 Mayıs - 1 Haziran Koç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu hafta senin için kariyer alanında bir dönüm noktası olabilir. Özellikle hafta başında etkileyici bir açı oluşturan Merkür ve Plüton, güçlü ve etkili bir kişiyle kuracağın iletişimin habercisi olabilir. Kurduğun bu bağ ve sağladığın network sayesinde ise uzun vadeli fırsatlar kapını çalabilir. Haliyle bu hafta, kariyerinde açacağın sayfa hayatını değiştirebilir.

Daha fazla kazanmaya ve güçlenmeye odaklan. Hedeflerini yükselt ve ilerlemek için kendini göstermek söz konusu olduğunda, rakip de tanıma! Çünkü gücü eline alarak başlayacağın hafta yılın ikinci yarısında sana bolca para getirebilir.

Aşk hayatında da son derece hareketli bir hafta seni bekliyor. Hafta ortasında meydana gelecek İkizler burcundaki Yeni Ay, kalbinin ritmini değiştirecek biriyle tanışmanı sağlayabilir. Belki de uzun zamandır beklediğin o özel kişi nihayet hayatına girebilir. Tabii bu arada belki de mevcut ilişkini bir üst seviyeye taşıyabilirsin... Bu Yeni Ay, iletişimin canlanmasını sağlayarak ilişkini daha da güçlendirecek ve aşkın güçlü çekimi evliliğin de habercisi olacak gibi görünüyor! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…