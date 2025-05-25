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26 Mayıs - 1 Haziran Terazi Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
26 Mayıs 2025 - 1 Haziran 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Terazi ve yükselen Terazi burçlarının aşkla imtihanını ve 26 Mayıs - 1 Haziran haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 26 Mayıs - 1 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, haftanın hemen başında, Merkür ve Neptün arasında oluşan tatlı mı tatlı bir altmışlık açının etkisiyle romantik hayatında yeni bir sayfa açabilir. Bu, duygusal anlamda bir dönüm noktası olabilir. Belki de bir süredir içinde sakladığın, kalbinin en derin köşelerinde saklı kalan duygularını daha net bir şekilde anlamana yardımcı olabilir.

Bir anda kendini bir aşk romanının kahramanı gibi hissedebilirsin. Belki de beklediğin o romantik konuşma, o beklenen itiraf, o uzun zamandır beklediğin aşk sözleri bu hafta gerçekleşebilir. Bu hafta, kalbinin sesini dinlemek, belki de uzun zamandır içinde biriktirdiğin duygularını ifade etmek için mükemmel bir zaman olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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