26 Mayıs - 1 Haziran Terazi Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, haftanın hemen başında, Merkür ve Neptün arasında oluşan tatlı mı tatlı bir altmışlık açının etkisiyle romantik hayatında yeni bir sayfa açabilir. Bu, duygusal anlamda bir dönüm noktası olabilir. Belki de bir süredir içinde sakladığın, kalbinin en derin köşelerinde saklı kalan duygularını daha net bir şekilde anlamana yardımcı olabilir.

Bir anda kendini bir aşk romanının kahramanı gibi hissedebilirsin. Belki de beklediğin o romantik konuşma, o beklenen itiraf, o uzun zamandır beklediğin aşk sözleri bu hafta gerçekleşebilir. Bu hafta, kalbinin sesini dinlemek, belki de uzun zamandır içinde biriktirdiğin duygularını ifade etmek için mükemmel bir zaman olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…