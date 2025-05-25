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26 Mayıs - 1 Haziran Koç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

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26 Mayıs 2025 - 1 Haziran 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koç ve yükselen Koç burçlarının aşkla imtihanını ve 26 Mayıs - 1 Haziran haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 26 Mayıs - 1 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, aşk hayatında heyecan dolu bir hafta seni bekliyor. Bu hafta, kalp atışlarını hızlandıracak, belki de hayatının aşkı olabilecek biriyle tanışman için mükemmel bir zaman dilimi. İkizler burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ay, romantik bir enerjiyi beraberinde getiriyor ve bu enerji, uzun zamandır beklediğin o özel kişinin hayatına girmesine vesile olabilir.

Yalnız değilsen ve zaten bir ilişkin varsa, bu Yeni Ay'ın enerjisi, ilişkinin daha da derinleşmesine ve belki de bir üst seviyeye taşınmasına yardımcı olabilir. Evlilik hazırlıkları dahi başlıyor, olabilir! 

Yeni Ay'ın bir diğer etkisi de iletişim alanında olacak. Bu da hem mevcut ilişkini güçlendirecek hem de yeni bir ilişki için sağlam bir temel oluşturacak. Ayrıca, bu iletişim canlanması, aşkın güçlü çekimini hissetmeni ve belki de evlilik yolunda ilerlemenin sinyallerini almanı sağlayabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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