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Terazi Burcu right-white
26 Ekim 2026 - 1 Kasım 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.10.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 26 Ekim - 1 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 26 Ekim - 1 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, hafta derin bağlar ve ortak kaynaklar alanında yükselen dolunayla başlıyor; yöneticin Venüs retro halde burcunun son derecelerinde yavaşlarken geçmişten gelen bir konu kapanmak istiyor. Ay'ın hafta ortasında İkizler'e geçmesi arkadaş çevrenden gelen destekle moralini yükseltiyor, hafta sonuna doğru ise ev ve aile konuları öne çıkıyor. Kendi ihtiyacını gizlemeden söylemek haftanın anahtarı.

Maddi olarak ortak bir masraf, kredi ya da taksit haftanın ilk yarısında sonuca bağlanmak istiyor. Güneş ikinci evinde olduğundan kendi gelirini ve ortak kaynakları ayrı satırlarda görmek sana rahatlık veriyor.

Gelelim aşka. Plüton'un keyif ve flört alanına dokunması yoğun duyguları, sahiplenme isteğini ya da eski bir bağı gündeme getirebilir. Partnerinle çekincelerini açıkça paylaşmak ilişkini güçlendirir. Bekar Terazi ise geçmişten dönen birine karşı kendi değerini hatırlayıp sınırını netleştirmeli, hafta sonunu sakin geçirmeli.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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