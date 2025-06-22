23 Haziran - 29 Haziran Terazi Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, haftanın ilk günlerinde gökyüzündeki Güneş ile Neptün karesi, seni biraz halsiz ve dağınık bir ruh haline sürükleyebilir. Bu dönemde enerji düşüklüğü ya da motivasyon kaybı gibi durumlarla karşılaşman oldukça olası.

Biraz daha enerjik ve canlı hissetmek için ise hafif egzersizler en büyük destekçin olacaktır. Evde ya da bir spor salonunda yapacağın hafif egzersizler, bedenini harekete geçirecek ve enerji seviyeni artıracaktır.

Öte yandan unutma ki ruh halindeki bu geçici dalgalanmaları yönetmek de tamamen senin elinde. Kendine iyi bak ve bu dönemi en hafif şekilde atlatmak için önerilerimizi dikkate al. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…