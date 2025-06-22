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23 Haziran - 29 Haziran Terazi Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
23 - 29 Haziran 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 23 Haziran - 29 Haziran haftası Terazi ve yükselen Terazi burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 23 Haziran - 29 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, haftanın hafif melankolik başlangıcında, Güneş ve Neptün'ün kozmik dansı biraz gergin bir enerji yaratabilir. İş hayatında belirsizliklerin ve kararsızlıkların kapısını biraz aralayabilir, belki de birazdan fazla olabilir. Tam da bu noktada iş arkadaşlarınla iletişim kurarken, her zamankinden daha dikkatli olman gerekebilir. Çünkü bu dönemde, yanlış anlaşılmalar ve gereksiz çatışmaların perdesi aralanabilir. Bu yüzden, sözlerini özenle seçmeli ve dilini dikkatle kullanmalısın.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise, Yengeç burcunda parıldayan Yeni Ay, kariyer hayatında yeni bir sayfa açman için kırmızı halıyı seriyor. İş hayatında daha görünür olmanın ve daha fazla sorumluluk almanın zamanı geldi. Kariyer basamaklarını hızla tırmanmak istiyorsan, işte sana altın bir fırsat! Bu süreçte, göz önünde olmaktan çekinme ve yeteneklerini sergilemekten asla korkma. Sahneyi korkusuzca sahiplen, çünkü bu senin zamanın! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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