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23 Haziran - 29 Haziran Koç Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
23 - 29 Haziran 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 23 Haziran - 29 Haziran haftası Koç ve yükselen Koç burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 23 Haziran - 29 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta biraz dalgalı bir enerji seni bekliyor. Haftanın ilk günlerinde Güneş ile Neptün arasında oluşan gergin açı, iş hayatında bazı belirsizlikler yaratabilir. Bu belirsizlikler özellikle yetki dağılımının net olmadığı durumlarda kendini gösterebilir. İş yerinde belki de hiyerarşinin tam olarak belirlenmediği durumlarla karşılaşabilirsin.

Bununla birlikte, beklentileri yüksek olan kişilerle baş etmek zorunda kalabilirsin. Bu kişilerin senin üzerinde oluşturduğu baskı, seni biraz zorlayabilir. Ancak unutma, bu durumlar geçici ve senin güçlü karakterin bu zorlukların üstesinden gelebilecek kapasitede.

Neyse ki, haftanın sonlarına doğru daha düzenli ve yapıcı bir enerji seni bekliyor. İşte tam da bu noktada, Merkür ile Satürn'ün oluşturduğu uyumlu açı, sana sağlam ve güvenilir projelere yönelme şansı sunuyor. Bu, özellikle uzun vadeli iş fırsatlarını keşfetmek için ideal bir zaman dilimi olacak. Yani, bu hafta sonu, belki de uzun süredir hayalini kurduğun bir proje üzerinde çalışmaya başlama fırsatı bulabilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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