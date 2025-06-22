23 Haziran - 29 Haziran Koç Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu hafta biraz dalgalı bir enerji seni bekliyor. Haftanın ilk günlerinde Güneş ile Neptün arasında oluşan gergin açı, iş hayatında bazı belirsizlikler yaratabilir. Bu belirsizlikler özellikle yetki dağılımının net olmadığı durumlarda kendini gösterebilir. İş yerinde belki de hiyerarşinin tam olarak belirlenmediği durumlarla karşılaşabilirsin.

Bununla birlikte, beklentileri yüksek olan kişilerle baş etmek zorunda kalabilirsin. Bu kişilerin senin üzerinde oluşturduğu baskı, seni biraz zorlayabilir. Ancak unutma, bu durumlar geçici ve senin güçlü karakterin bu zorlukların üstesinden gelebilecek kapasitede.

Neyse ki, haftanın sonlarına doğru daha düzenli ve yapıcı bir enerji seni bekliyor. İşte tam da bu noktada, Merkür ile Satürn'ün oluşturduğu uyumlu açı, sana sağlam ve güvenilir projelere yönelme şansı sunuyor. Bu, özellikle uzun vadeli iş fırsatlarını keşfetmek için ideal bir zaman dilimi olacak. Yani, bu hafta sonu, belki de uzun süredir hayalini kurduğun bir proje üzerinde çalışmaya başlama fırsatı bulabilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…