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23 Haziran - 29 Haziran Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
23 - 29 Haziran 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 23 Haziran - 29 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 23 Haziran - 29 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, haftanın ilk günlerinde Güneş ve Neptün arasında meydana gelen gergin enerji, iş hayatında belirsizliklerin ve kararsızlıkların kapısını aralayabilir. İş arkadaşlarınla iletişim kurarken belki de her zamankinden daha dikkatli olman gerekebilir. Çünkü bu dönemde yanlış anlaşılmalar ve gereksiz çatışmalar söz konusu olabilir. Bu yüzden, sözlerini özenle seçmelisin!

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Yengeç burcunda parıldayan Yeni Ay, kariyer hayatında yeni bir sayfa açmanı sağlayabilir. İş hayatında daha görünür olmanın ve daha fazla sorumluluk almanın zamanı geldi. Kariyer basamaklarını hızla tırmanmak istiyorsan, işte fırsat! Bu süreçte, göz önünde olmaktan çekinme ve yeteneklerini sergilemekten asla korkma.

Aşk hayatına geldiğimizde ise, hafta sonuna doğru etkisini hissettiren Merkür-Satürn üçgeni, ilişkilerinde sağlam ve kalıcı adımlar atman için sana destek olacak. Artık partnerinle ciddi konuları konuşma ve birlikte bir gelecek planı yapma zamanı geldi. Tabii eğer bekarsan, bu dönemde ciddi niyetli bir kişiyle tanışma olasılığın da oldukça yüksek. Yani, aşk hayatında yeni bir dönem başlıyor olabilir. Bu dönemi en iyi şekilde değerlendirmeni dileriz. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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