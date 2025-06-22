23 Haziran - 29 Haziran Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, haftanın ilk günlerinde Güneş ve Neptün arasında meydana gelen gergin enerji, iş hayatında belirsizliklerin ve kararsızlıkların kapısını aralayabilir. İş arkadaşlarınla iletişim kurarken belki de her zamankinden daha dikkatli olman gerekebilir. Çünkü bu dönemde yanlış anlaşılmalar ve gereksiz çatışmalar söz konusu olabilir. Bu yüzden, sözlerini özenle seçmelisin!

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Yengeç burcunda parıldayan Yeni Ay, kariyer hayatında yeni bir sayfa açmanı sağlayabilir. İş hayatında daha görünür olmanın ve daha fazla sorumluluk almanın zamanı geldi. Kariyer basamaklarını hızla tırmanmak istiyorsan, işte fırsat! Bu süreçte, göz önünde olmaktan çekinme ve yeteneklerini sergilemekten asla korkma.

Aşk hayatına geldiğimizde ise, hafta sonuna doğru etkisini hissettiren Merkür-Satürn üçgeni, ilişkilerinde sağlam ve kalıcı adımlar atman için sana destek olacak. Artık partnerinle ciddi konuları konuşma ve birlikte bir gelecek planı yapma zamanı geldi. Tabii eğer bekarsan, bu dönemde ciddi niyetli bir kişiyle tanışma olasılığın da oldukça yüksek. Yani, aşk hayatında yeni bir dönem başlıyor olabilir. Bu dönemi en iyi şekilde değerlendirmeni dileriz. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…