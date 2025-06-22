onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
Terazi Burcu
23 Haziran - 29 Haziran Terazi Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
23 - 29 Haziran 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Terazi ve yükselen Terazi burçlarının aşkla imtihanını ve 23 Haziran - 29 Haziran haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 23 Haziran - 29 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu haftalık aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta sonuna doğru seni etkisi altına alan Merkür ile Satürn üçgeni, aşk hayatında adeta bir güç kaynağına dönüşebilir. Bu etkileyici göksel olay, ilişkilerinde daha sağlam ve kalıcı adımlar atman için sana ilham verebilir. Partnerinle uzun zamandır konuşmayı ertelediğin ciddi konuları ele alma ve birlikte bir gelecek planı yapma zamanı geldi demektir. Bu, birlikte bir ev almayı düşünmek, evlenme planları yapmak ya da belki de çocuk sahibi olmayı konuşmak olabilir.

Gelelim bekar Terazi burçlarına, bu dönemde ciddi niyetli ve seninle aynı hayat hedeflerine sahip biriyle tanışma olasılığın da oldukça yüksek. Bu, belki de hayatının aşkıyla tanışacağın bir dönemi işaret ediyor olabilir. Yani, aşk hayatında yeni bir dönem başlıyor olabilir. Bu, yeni bir ilişki, yeni bir aşk ya da hayatını birleştireceğin kişiyle tanışma anlamına gelebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bu Hafta Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

Terazi burcu için sağlık açısından nasıl bir hafta olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın