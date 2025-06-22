23 Haziran - 29 Haziran Terazi Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta sonuna doğru seni etkisi altına alan Merkür ile Satürn üçgeni, aşk hayatında adeta bir güç kaynağına dönüşebilir. Bu etkileyici göksel olay, ilişkilerinde daha sağlam ve kalıcı adımlar atman için sana ilham verebilir. Partnerinle uzun zamandır konuşmayı ertelediğin ciddi konuları ele alma ve birlikte bir gelecek planı yapma zamanı geldi demektir. Bu, birlikte bir ev almayı düşünmek, evlenme planları yapmak ya da belki de çocuk sahibi olmayı konuşmak olabilir.

Gelelim bekar Terazi burçlarına, bu dönemde ciddi niyetli ve seninle aynı hayat hedeflerine sahip biriyle tanışma olasılığın da oldukça yüksek. Bu, belki de hayatının aşkıyla tanışacağın bir dönemi işaret ediyor olabilir. Yani, aşk hayatında yeni bir dönem başlıyor olabilir. Bu, yeni bir ilişki, yeni bir aşk ya da hayatını birleştireceğin kişiyle tanışma anlamına gelebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…