23 Haziran - 29 Haziran Koç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu hafta senin için oldukça parlak bir atmosfer var. Güneş ile Jüpiter'in hafta ortasında gerçekleşen kavuşumu, seni adeta bir yıldız gibi ışıldatıyor. Bu enerji, çevrendeki insanlarla daha da yakınlaştırabilir. Belki de uzun zamandır gözünü kestirdiğin o özel kişiyle tatlı mı tatlı bir iletişim kurma fırsatı bulabilirsin.

Eğer zaten bir ilişkin varsa, bu hafta birlikte bol bol gülmek, geleceğe dair hayaller kurmak ve umut dolu planlar yapmak için mükemmel bir zaman. Bu dönemde, ilişkindeki bağları daha da güçlendirebilir, birlikte geçirdiğin zamanın tadını çıkarabilirsin.

Şansın yaver gidiyor, yeter ki kalbini aşka kapatma. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…