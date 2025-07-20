21 Temmuz - 27 Temmuz Terazi Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta seni birazcık zorlayacak bir süreçten geçeceksin. İşin içine Uranüs girince, beden dengen birazcık şaşacak. Ani bir enerji patlaması yaşayabilirsin, ama sakın aldanma! Bu enerji hızla halsizliğe dönüşebilir. Fakat endişelenme, çünkü Aslan Yeni Ay’ı ruhuna bir enerji şarjı gibi gelecek ve motivasyonunu tazeleyecek.

Bu dönemde, grup aktivitelerine katılmak, dans etmek, yoga yapmak gibi hem eğlenceli hem de enerjik aktiviteler tam sana göre olacak. Bu tür aktiviteler, vücut enerjini yeniden düzenlemene yardımcı olacak. Bu hafta biraz dalgalı geçse de, senin enerjini ve motivasyonunu yüksek tutacak şeylerin olduğunu unutma. Kendine iyi bak, sevgili okur! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…