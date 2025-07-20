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21 Temmuz - 27 Temmuz Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
21 - 27 Temmuz 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 21 Temmuz - 27 Temmuz haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 21 Temmuz - 27 Temmuz haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta senin için oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor. Güneş’in Aslan burcuna geçişiyle birlikte sosyal çevren canlanacak, adeta bir arı kovanı gibi vızıldayacak. Hafta sonuna doğru gerçekleşecek olan Yeni Ay ise arkadaşlık ilişkilerinde yeni bir sayfa açmanı sağlayacak. Belki de uzun süredir birlikte emek verdiğin bir grupla yeni bir maceraya atılıyorsun ya da belki de çevreni baştan sona yeniden şekillendirmek üzeresin. 

İş hayatında ise bu hafta 'tek başına savaşan kahraman' rolünü bir kenara bırakman gerekecek. İş birliği yapmanın ve ekip ruhunu benimsemenin daha çok fayda sağlayacağı bir dönemdesin. Bir ekip projesi, ortak bir yatırım ya da çevrenden gelen bir fikirle yeni bir girişim adımı atabilirsin. Hafta sonuna doğru bu konularda yeni bir enerji, taze bir motivasyon bulman mümkün. Yeni Ay sana “seninle aynı vizyonu paylaşan insanlarla büyü” mesajını gönderiyor.

Aşk hayatında ise sosyal bağlantılar üzerinden gelişebilecek romantik bir tanışma olası. Belki de bir partide, bir etkinlikte göz göze geldiğin biri sana hiç ummadığın heyecanları yaşatabilir. Partneri olan Teraziler içinse arkadaş grubu içinde yaşanacak keyifli bir organizasyon, ilişkinize yeni bir soluk getirebilir. Belki de birlikte katılacağınız bir etkinlik, ilişkinizi daha da güçlendirecektir, ne dersin? Tabii bir de bu etkinliğe ne giyeceksin? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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