21 Temmuz - 27 Temmuz Terazi Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta aşk hayatına dair oldukça heyecan verici gelişmeler olabilir. Sosyal çevrendeki etkinlikler ve toplantılar, yeni bir aşkın kapılarını aralayabilir. Belki de bir davete katıldığında, kalabalığın içinde gözlerin bir anda bir yabancıyla buluşacak ve kalbin hızla çarpmaya başlayacak. Kim bilir, belki de bu kişi hayatının aşkı olabilir, değil mi?

Eğer zaten bir ilişkin varsa, bu hafta partnerinle birlikte arkadaşlarınla keyifli bir etkinliğe katılabilirsin. Bu tür sosyal etkinlikler, ilişkine yeni bir soluk getirebilir ve aranızdaki bağı daha da güçlendirebilir. Belki de birlikte katılacağınız bir konser, bir tiyatro oyunu ya da bir yemek daveti, ilişkinizi daha da kuvvetlendirecektir. Ne dersin, bu hafta sonu partnerinle birlikte güzel bir etkinliğe katılmaya?

Tabii ki bu tür etkinliklere katılırken şıklığını ve zarafetini konuşturmanız da oldukça önemli. Peki, bu hafta sonu ne giyeceksin? Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…