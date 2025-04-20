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21 Nisan - 27 Nisan Terazi Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
21 - 27 Nisan 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 21 Nisan - 27 Nisan haftasında Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta sağlığına her zamankiden biraz daha fazla dikkat etmelisin. Zira, Boğa burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay'la birlikte yoğunlaştığın iş stresi bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebilir. 

Bağışıklık sistemindeki dalgalanma ise en basit hali ile boğaz ağrıları, ses teli sorunları ve sinüslerle ilgili hassasiyetler artırabilir. Bu süreçte içeceklerini ılık tüketmeli, bağışıklık sistemini destekleyen takviyeler (elbetteki hekim kontrolünde) ve C vitamini içeren zengin besin değerine sahip gıdalar tüketmeye özen göstermelisin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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