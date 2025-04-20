21 Nisan - 27 Nisan Terazi Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta sağlığına her zamankiden biraz daha fazla dikkat etmelisin. Zira, Boğa burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay'la birlikte yoğunlaştığın iş stresi bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebilir.

Bağışıklık sistemindeki dalgalanma ise en basit hali ile boğaz ağrıları, ses teli sorunları ve sinüslerle ilgili hassasiyetler artırabilir. Bu süreçte içeceklerini ılık tüketmeli, bağışıklık sistemini destekleyen takviyeler (elbetteki hekim kontrolünde) ve C vitamini içeren zengin besin değerine sahip gıdalar tüketmeye özen göstermelisin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...