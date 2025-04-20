21 Nisan - 27 Nisan Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta pek de hoşuna gitmeyecek bazı gelişmeler yaşanabilir! Haftanın son günü Boğa burcunda meydana gelecek Yeni Ay’a adım adım yaklaşırken özellikle yakın çevreyle yapılan iş birlikleri strese neden olabilir. Zodyak’ın on iki burcunun da hırslarına kapılabileceği bu süreçte çıkar savaşları başlayabilir. Tam da bu yüzden ortaklarına çok güvensen de attığın imzalar konusunda temkinli olmalı, hakkını ve emeğini garanti altına aldığından emin olmalısın. Geç kalınmış pişmanlıklar, seni koruyamayacağı için tedbiri elden bırakmamalısın.

Sana kendini iyi hissettiren ve huzur veren konu ise aşk olacak! Onun yanında kendini bulacak, haftanın stresi ve hatta yoğun mu yoğun temposuna rağmen sevdiğinin yüzünü güldürmenin de bir yolunu bulacaksın. Tatlı sürprizler ilişkinize renk getirecektir, bizden söylemesi. Öte yandan bu süreç, bekar Terazi burçları için ise kısa yolculuklar ve hoş tesadüfler neticesinde aşka düşmenin en iyi fırsatı. E siz de gözünüzü dört açın canım!

Bir uyarımız da sağlıkla ilişkili olacak bu hafta. Endişe edecek birşey yok ama iş yaşadığın stres bağışıklık sistemini etkileyebilir. Boğaz ağrıları, ses teli sorunları ve sinüslerle ilgili hassasiyetler söz konusu olabilir. Ilık içecekler, bağışıklığı destekleyen doktor takviyeleri ve biraz da C vitamini içeren sağlıklı besinlerle şifa enerjisine odaklanmalısın. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...