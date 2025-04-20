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21 Nisan - 27 Nisan Terazi Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
21 - 27 Nisan 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Terazi ve yükselen Terazi burçlarının aşkla imtihanını ve 21 Nisan - 27 Nisan haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 21 Nisan - 27 Nisan haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Teraziler, bu hafta aşk sana kendini iyi hissettirecek ve resmen huzur verecek. Özellikle de sevdiğinin yanında kendini bulacaksın. Hatta haftanın tüm stresini ve yoğun temposuna rağmen onun yüzünü güldürmenin bir yolunu bulacaksın. İşte bu noktada tatlı sürprizler ilişkine renk ve heyecan da katacaktır.

Öte yandan bu süreç, bekar Terazi burçları için de tatlı telaşlar ve heyecanlardan söz etmeliyiz. Zira kısa bir yolculuğa çıkabilirsin bu hafta. Ve bu yolculuk sırasında hoş tesadüfler sonucunda aşka düşebilirsin. Üstelik onu henüz ilk gördüğün anda ruh eşin olduğunu hissedebilirsin. Yani bu aralar gözlerini dört açmalı ve adeta aşkı aramalısın! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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