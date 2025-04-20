21 Nisan - 27 Nisan Terazi Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Teraziler, bu hafta aşk sana kendini iyi hissettirecek ve resmen huzur verecek. Özellikle de sevdiğinin yanında kendini bulacaksın. Hatta haftanın tüm stresini ve yoğun temposuna rağmen onun yüzünü güldürmenin bir yolunu bulacaksın. İşte bu noktada tatlı sürprizler ilişkine renk ve heyecan da katacaktır.

Öte yandan bu süreç, bekar Terazi burçları için de tatlı telaşlar ve heyecanlardan söz etmeliyiz. Zira kısa bir yolculuğa çıkabilirsin bu hafta. Ve bu yolculuk sırasında hoş tesadüfler sonucunda aşka düşebilirsin. Üstelik onu henüz ilk gördüğün anda ruh eşin olduğunu hissedebilirsin. Yani bu aralar gözlerini dört açmalı ve adeta aşkı aramalısın! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...